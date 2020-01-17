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يلا شووت MATCH مشاهدة مباراة السد والدحيل بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش نهائي كأس قطر

الجمعة 17/يناير/2020 - 01:25 م
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مشاهدة مباراة السد والدحيل بث مباشر
مشاهدة مباراة السد والدحيل بث مباشر
الفجر الرياضي
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وحقق فاريا أول ألقابه مع الدحيل الموسم الماضي بالفوز بمسابقة كأس الأمير على حساب السد (4-1)، فيما قاد تشافي السد لقب كأس السوبر على حساب الدحيل (1-صفر) مطلع الموسم الحالي.

وستكون مواجهة الغد السادسة التي تجمع المدربين، حيث تفوق تشافي على فاريا بقيادة السد إلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا الموسم الماضي على حساب الدحيل بالتعادل 1-1 ذهابا والفوز 3-1 إيابا، وقاد فاريا فريقه إلى الفوز على السد 4-1 في المرحلة التاسعة من الدوري هذا الموسم.

وهذه هي المرة الثانية علي التوالي التي يلتقي فيها الفريقان في المباراة النهائية، وكانت الأولى في نهائي 2018 وفاز الدحيل 2-1، وتأجلت البطولة الموسم الماضي بسبب مشاركة المنتخب القطري في بطولة كوبا أميركا بالبرازيل في حزيران/يونيو الماضي.

ويخوض الفريقان المباراة بصفوف مكتملة، ويعتمد الدحيل على الثنائي الهجومي الجديد المنضم إلى صفوفه من يوفنتوس الإيطالي ويتعلق الأمر بالمخضرم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش (33 عاما) والواعد الكوري الشمالي هان كوانغ-سونغ (21 عاما)، بجانب التونسي يوسف المساكني والبلجيكي-البرازيلي إدملسون ومدافع يوفنتوس السابق المغربي المهدي بنعطية إلى جانب المعز علي وإسماعيل محمد ومحمد مونتاري.

في المقابل، يعوّل السد على هدافه الجزائري بغداد بونجاح، وصانع الألعاب الكوري الجنوبي نام تاي هي وأكرم عفيف أفضل لاعب في آسيا 2019 وحسن الهيدوس وعبد الكريم حسن وبيدرو ميغيل.

وتأهل الدحيل إلى المباراة النهائية بفوزه على السيلية 2-صفر، والسد على حساب الريان 4-1.

مباراة تحمل إثارة بالغة ينتظر أن تجمع بين السدوالدحيل في نهائي كأس قطر، مباراة من طراز رفيع بين مدربين على أعلى مستوى بأهداف متباينة، هما كل من الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني للسد، والبرتغالي روي فاريا مدرب الدحيل.

وكان قد نجح فريق السد في أن يتأهل لنهائي بطولة كأس قطر 2020 على حساب الريانبأربعة أهداف مقابل هدف، في مباراة الدور نصف النهائي الثاني للبطولة، والتي أقيمت على استاد جاسم بن حمد بنادي السد في اللقاء الذي أقيم مساء يوم السبت الموافق 11 يناير.

فيما حسم فريق الدحيل تأهله بدوره على حساب السيلية بهدفين دون رد في مباراة الدور نصف النهائي الأول.

وجاءت أهداف السد في مباراة الريان عن طريق كل من خوخي بوعلام في الدقيقة 38، وأكرم عفيف في الدقيقتين 42 و68، وسالم الهاجري في الدقيقة 54، بينما أحرز للريان موفق عوض في الدقيقة 15.

بينما سجل هدفي فوز الدحيل على السيلية المهاجمان ماريو ماندزوكيتش لاعب بايرن ميونيخ ويوفنتوس السابق، والمعز علي هداف كأس أمم آسيا 2019 الأخيرة التي توج بها العنابي القطري.
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