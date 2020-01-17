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دلال عبدالعزيز تودع ماجدة الصباحي (صور)

الجمعة 17/يناير/2020 - 01:24 م
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بوابة الفجر
أماني سلام
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حرصت الفنانة دلال عبدالعزيز، حضور جنازة النجمة الراحلة ماجدة الصباحي، التي شيعت منذ قليل من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.



دلال عبدالعزيز تودع ماجدة الصباحي بمثواها الأخير


وكان حضر جنازة ماجدة الصباحي، العديد من النجوم على رأسهم الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، وأيضا الفنان سمير صبري، عزت العلايلي، وغيرهم من النجوم.



يشار إلي أن الفنانة ماجدة الصباحي، قد رحلت عن عالمنا صباح أمس الخميس، عن عمر يناهز ال 89.
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