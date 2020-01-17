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عاجل| وصول بادجي لمقر الأهلي بالجزيرة للكشف الطبي

الجمعة 17/يناير/2020 - 01:17 م
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بوابة الفجر
محمد الصو
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وصل منذ قليل السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مقر النادي بالجزيرة، من أجل الخضوع للكشف الطبي تمهيدًا لإشراكه في التدريبات الجماعية.

ومن المقرر أن يخضع بادجي للكشف الطبي، بعدما وقع عقود انتقاله لصفوف المارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووصل بادجي، إلى القاهرة مساء أمس مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، عقب الحصول على خدماته من صفوف رابيد فينا النمساوي، لمدة أربع مواسم ونصف الموسم.

ومن المنتظر أن تصل بطاقة اللاعب الدولية خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا للمشاركة في مباراة المقاولون العرب بالدوري والنجم الساحلي التونسي، بدوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.
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