النفط يقلص الخسائر خلال تعاملات اليوم الجمعة





قلصت أسعار النفط الخسائر الأسبوعية خلال تعاملات اليوم الجمعة، وبالرغم من الصعود إلا أن خامي برنت ونايمكس يتجهان إلى تسجيل الهبوط الأسبوعي الثاني على التوالي بانخفاض 0.6 بالمائة و1 بالمائة على الترتيب.





ويترقب إعلان بيانات نشاط التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة عن الأسبوع الجاري في وقت لاحق من اليوم.





وارتفع سعر العقود الأجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 64.82 دولار للبرميل.





وصعد سعر العقود الأجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر فبراير بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 58.69 دولار للبرميل.