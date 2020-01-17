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"من داخل سيارتها" منة فضالي بإطلالة صباحية جذابة

الجمعة 17/يناير/2020 - 02:27 م
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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شاركت الفنانة الشابة منة فضالي متابعية بصور جديدة لها، من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت "فضالي" بإطلالة صباحية جذابة مرتدية جاكت فرو أخضر، ونظارة شمس، وبندانة شعر، ومكياجآ صباحى هادئ،

وعلقت على الصور قائله:"أحيانًا يعيدك الله مؤقتًا إلى أن يصبح الطريق آمنًا وواضحًا، لتستمر في شكره ،صباحكم حلو زيكم يا رب".

يُشار أن منة فضالي تستعد لعرض مسلسل "رحيل زهرة"، الذي ينتمي للدراما الطويلة ذات 45 حلقة، وهو من تأليف شاذلي فرح، إخراج حسنى صالح، بطولة حنان مطاوع،محمد رياض،منة فضالي، عمرو عبد الجليل،محمود عبد المغني، مدحت تيخا، أشرف عبج الغفور.

والجدير بالذكر أن منة فضالي تقوم حاليًا بتصوير مشاهدها في فيلم "الموقف"، والفيلم شارك في بطولته الفنان الراحل طلعت زكريا،سامي مغاوري،بيومي فؤاد،منة فضالي، ريكو، عايدة رياض،محمد الصاوي، طاهر أبو ليلة، أيمن منصور، مراد فكري،محمد رضا، و بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف منهم الفنان سمير غانم،والفيلم من تأليف محمد رضا، إخراج ممدوح زكي.
"من داخل سيارتها" منة فضالي بإطلالة صباحية جذابة
"من داخل سيارتها" منة فضالي بإطلالة صباحية جذابة
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