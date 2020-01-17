Advertisements
Advertisements
Advertisements

«كورة لايف» TODAY مشاهدة مباراة النصر والعدالة بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش كأس خادم الحرمين الشريفين بدون تقطيع NOW

الجمعة 17/يناير/2020 - 01:08 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
يحل فريق النصر ضيفا على نظيره العدالة، اليوم، الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

موعد مباراة النصر والعدالة في كأس خادم الحرمين والقناة الناقلة:

وتقام مباراة النصر والعدالة في تمام الخامسة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة، السادسة إلا خمس دقائق بتوقيت الرياض، وتذاع عبر قناة الرياضية السعودية 1.

النصر ضد العدالة:

ويسعى فريق النصر بقيادة نجمه المغربي عبدالرازق حمدالله لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وقطع خطوة كبيرة نحو التتويج ببطولة الكأس.

على الجانب الآخر يطمح فريق العدالة في تفجير مفاجأة من العيار الثقيل، بهزيمة النصر، وطرده خارج المسابقة.

وكان فريق النصر تأهل إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز على ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما تأهل العدالة على حساب الشعلة.



Advertisements

أخبار تهمك

هل اشترى التروماي.. سقطة فادحة وراء رحيل أليو بادجي للأهلي (فيديو وصورة)

منذ يوم

أخبار سارة لسيتين قبل موقعة غرناطة

منذ حوالي 4 ساعات

نجل كيكي سيتيين يعلن عن مفاجأة مدوية لجماهير برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

خاص لـ"الفجر الفني".. أشرف زكي يؤكد وفاة أم الغلابة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة الفنانة نادية رفيق عن عمر يناهز 85 عامًا

منذ حوالي 5 ساعات

كيكي سيتين يرفض رجوع لاعب برشلونة المعار

منذ حوالي 4 ساعات

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك يخطط لخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

سيتين يستعين بحوارديولا لتدريب برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

نجم تشيلسي السابق: برشلونة لديه مهاجم لا يراه أحد.. والمفتاح في يد كيكي سيتين

منذ حوالي 17 ساعة

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ حوالي 6 ساعات

زيدان يطلق تصريح قوي بشأن محمد صلاح (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

خاص| عرض إماراتي يُنقذ الأهلي من أزمة الأجانب

منذ ساعة و 9 دقيقة

وليد أزارو يُجهز مفاجأة للأهلي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

محمد زيدان يثير الفتنة بين كلوب ومحمد صلاح.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 11 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:49 م

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

وليد أزارو يُجهز مفاجأة للأهلي

10:43 ص

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

10:31 م

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

07:46 ص

خاص| عرض إماراتي يُنقذ الأهلي من أزمة الأجانب

12:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status