«كورة لايف» TODAY مشاهدة مباراة النصر والعدالة بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش كأس خادم الحرمين الشريفين بدون تقطيع NOW

يحل فريق النصر ضيفا على نظيره العدالة، اليوم، الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.





موعد مباراة النصر والعدالة في كأس خادم الحرمين والقناة الناقلة:





وتقام مباراة النصر والعدالة في تمام الخامسة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة، السادسة إلا خمس دقائق بتوقيت الرياض، وتذاع عبر قناة الرياضية السعودية 1.





النصر ضد العدالة:





ويسعى فريق النصر بقيادة نجمه المغربي عبدالرازق حمدالله لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وقطع خطوة كبيرة نحو التتويج ببطولة الكأس.





على الجانب الآخر يطمح فريق العدالة في تفجير مفاجأة من العيار الثقيل، بهزيمة النصر، وطرده خارج المسابقة.





وكان فريق النصر تأهل إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز على ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما تأهل العدالة على حساب الشعلة.











