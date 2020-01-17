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KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة النصر والعدالة بث مباشر NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش كأس خادم الحرمين الشريفين

الجمعة 17/يناير/2020 - 01:06 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تُقام اليوم الجمعة 17 – 1 – 2020، عدد من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية وكأس خادم الحرمين الشريفين.

يلتقي فريق النصر نظيره العدالة، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس الملك بالسعودية، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

فيما يلتقي فريق ليجانس نظيره خيتافي في إطار منافسات الجولة 20 من مسابقة الدوري الإسباني.

وفي كرة اليد، يواجه منتخب مصر لكرة اليد رجال نظيره كينيا، ظهر اليوم الجمعة، في ثاني مبارياته ببطولة كأس أمم إفريقيا 2020 التي تُقام في تونس خلال شهر يناير الحالي.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17 – 1 – 2020 والقنوات الناقلة موعد مباراة النصر والعدالة اليوم
تُقام مباراة النصر والعدالة في الرابعة وخمسة وخمسون دقيقة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمسة وخمسون دقيقة بتوقيت السعودية، على أن تُذاع عبر قناة KSA Sports 1 HD.

موعد مباراة ليجانس وخيتافي اليوم
تُقام مباراة ليجانس وخيتافي في العاشرة من مسا اليوم الجمعة، على أن تُذاع عبر قناة beIN Sports HD 3.

موعد مباراة شالكة وبوروسيا مونشنغلادبا اليوم
تُقام مباراة شالكة وبوروسيا مونشنغلادبا في التاسعة والنصف من مساء اليوم الجمعة، على أن تُذاع عبر قناة beIN Sports HD 5.

موعد مباراة مصر وكينيا اليوم 
تقام مباراة مصر وكينيا لكرة اليد رجال في الواحدة من ظهر اليوم الجمعة.
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