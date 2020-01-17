النيابة تحقق في حريق مصنع أخشاب بأكتوبر

تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة نشوب حريق بمصنع أخشاب بالمنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.



وكشفت التحريات الأولية، عن أن ماس كهربائي بماكينة داخل المصنع، تسبب في نشوب الحريق، فيما انتدبت الأدلة الجنائية؛ للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.





وتلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغًا يفيد نشوب حريق داخل مصنع أخشاب في مدينة السادس من أكتوبر، وتم الدفع بـ10 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني ومحاصرة النيران، حيث تم منع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وأجريت عملية إخماد الحريق، من دون إصابات.





وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.