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كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة النصر والعدالة بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «النصر » كأس خادم الحرمين الشريفين

الجمعة 17/يناير/2020 - 01:04 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يصطدم فريقي النصر والعدالة على أرضية ملعب الأنصار اليوم الجمعة، في مباراة لحساب منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ويسعى الراقي في هذه المواجهة لمصالحة جماهيره بعد تعثره في الدوري المحلي وتنازله عن الصدارة لصالح منافسه التقليدي الهلال.

 رابط مشاهدة مباراة النصر والعدالة بث مباشر اليوم، والمقرر نقلها عبر قناة KSA SPORT HD 1، وأسندت مهمة التعليق على أحداثها للمعلق جعفر الصليح، وتنطلق صافرة بداية المواجهة بتمام الساعة السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.



شهدت منافسات دور الـ16 والـ8 من بطولة كأس الملك بعض المفاجآت غير المتوقعة، إذ ودع التعاون المسابقة رفقة الاتحاد والشباب اللذان فشلوا في تخطي الفتح والشعلة، وكذلك الحال مع الاتفاق الذي أقصي على يد الهلال في مباراة شهدت إثارة كبيرة.

تأهل النصر للدور الحالي من كأس الملك بعد فوزه على ضمك بنتيجة 4/2، بينما وصل العدالة لهذا الدور للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على الشعلة بنتيجة 2/0.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب البرتغالي روي فيتوريا على الأسماء التالية في مواجهة العدالة:

براد جونز-سلطان عبدالله الغنام – مايكون بيريرا روكي – عبدالله مادو – عوض خميس الفرج -عبدالله محمد الخيبري – بيتروس ماثيوس – جوليانو فيكتور دي باولا – عبد الرزاق حمد الله – أحمد موسى – نور الدين أمرابط.

القناة الناقلة المعلق المسابقة الموعد
KSA SPORT HD1 جعفر الصليح كأس خادم الحرمين


مشاهدة مباراة النصر والعدالة بث مباشر ضمن مباريات كأس خادم الحرمين مشاهدة مباريات اليوم 17 يناير بث مباشر فى منافسات دور الربع نهائي من البطولة السعودية، يلا كورة مشاهدة مباراة اليوم مجانا في بث مباشر من خلال موقع كورة أون yallakora لايف في تحديث مستمر.

 

مشاهدة مباراة النصر والعدالة بث مباشر
بث مباشر مشاهدة مباراة اليوم بين النصر ضد العدالة من خلال موقع كورة اون kora online مشاهدة مباراة اليوم مباشر ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين yallakora لايف في متابعة للمباراة اون لاين عبر البث المباشر لموقعنا يلا شوت مباريات اليوم يوتيوب مباشر.

مشاهدة مباريات اليوم مباشر

يلا كورة مباراة اليوم ضمن منافسات بطولة كأس خادم الحرمين حيث يستضيف فريق  العدالة فريق النصر مساء اليوم ويقام اللقاء على ارض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية yalla shot  لايف فى منافسة يسعى فيها كلا من الفريقين الى تحقيق الفوز والصعود الى الدور التالى من البطولة ونتابع البث المباشر لمباراة اليوم على bein sports ومشاهدة مباريات اليوم بجودة عالية عبر موقع كورة أون.

بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين
مباراة النصر ضد العدالة
توقيت الساعة 4:55 مساء بتوقيت فى مصر
توقيت الساعة 5:55 مساء بتوقيت فى السعودية
توقيت الساعة 5:55 مساء بتوقيت فى الأردن
توقيت الساعة 5:55 مساء بتوقيت فى سوريا
توقيت الساعة 5:55 مساء بتوقيت فى فلسطين



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