فرض كردون أمني بمحيط انهيار بلكونة في روض الفرج

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، صباح اليوم الجمعة، حملات أمنية بمحيط عقار في روض الفرج، إثر سقوط بلكونة بالطابق الثالث فوق الأرضي، من رقم 9 بحارة على حسانين من شارع البكري.

الحادث أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى الساحل التعليمي للعلاج.



وتلقى قسم شرطة روض الفرج، إخطارًا بسقوط شرفة أحد العقارات، ووجود مصابين، وانتقل رجال الأمن إلى مكان الحادث، وتم الدفع برجال الإنقاذ وسيارات الإسعاف.



وبالفحص تبين سقوط بلكونة بحارة علي حسانين من شارع البكري، رقم 9 بروض الفرج، وإصابة 6 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى.



وتم فرض كردون أمني بمحيط الانهيار، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.