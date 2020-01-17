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يلا شووت MATCH مشاهدة مباراة النصر والعدالة بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش كأس خادم الحرمين الشريفين

الجمعة 17/يناير/2020 - 01:03 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يحل النصر بقيادة مدربه البرتغالي ، روي فيتوريا ، ضيفا على العدالة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين ، ويأمل في مصالحة جماهيره بعد تعطل قطاره بدوري المحترفين والتنازل عن الصدارة لجاره ، الهلال ، الذي عاد للمنافسات المحلية بعد تمثيل الممكلة والكرة الأسيوية في مونديال الأندية.

وقبل استئناف مباريات دور الربع النهائي ، شهدت البطولة عدة مفاجآت من العيار الثقيل بعد وداع حامل اللقب ، التعاون ، بجانب خروج الاتحاد والشباب بعد فشلهم أمام الفتح والشعلة.

وجاء تأهل النصر لدور ربع النهائي على حساب ضمك بعد ان فاز برباعية مقابل هدفين ، في حين عبر العدالة لأول مرة إلى هذا الدور بعد عبور الشعلة بهدفين مقابل لاشئ.

ويتسلح فيتوريا بالقوة الضاربة في تشكيلة النصر بالاعتماد على خدمات كل من:"  براد جونز-سلطان عبدالله الغنام – مايكون بيريرا روكي – عبدالله مادو – عوض خميس الفرج -عبدالله محمد الخيبري – بيتروس ماثيوس – جوليانو فيكتور دي باولا - عبد الرزاق حمد الله – أحمد موسى – نور الدين أمرابط" ، من أجل تجنب مفاجأت البطولة واستكمال المشوار للظفر بها.

وكان النصر قد نجح في التتويج بلقب السوبر السعودي على حساب التعاون في المباراة التي انتهت بركلات الترجيح لصالح العالمي على ملعب الجوهرة المشعة.

ومن المقرر ان تنطلق المباراة مساء غد الجمعة في تمام الساعة 17:55 بتوقيت مكة المكرمة على ان تذاع عبر القنوات الرياضية السعودية الأولى HD.

مباراة قوية في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي ستجمع النصر حامل لقب الدوري بالعدالة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

مباراة قوية في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي ستجمع النصر حامل لقب الدوري السعودي بالعدالة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية وذلك يوم الجمعة الموافق 17 يناير 2020.

وكان قد قاد المهاجم صالح الشهري فريقه الهلال للدور نصف النهائي لمسابقة كأس ملك السعودية في كرة القدم، بتسجيله هدفين في مرمى الاتفاق الخميس على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض وانتهت بفوز الهلال 2-1 بعد تمديد الوقت.

موعد مباراة النصر والعدالة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي
تقام مباراة النصر والعدالة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي في تمام الساعة 16:55 بتوقيت القاهرة، 17:55 بتوقيت مكة المكرمة، 14:55 بتوقيت جرينتش.
ملعب مباراة النصر والعدالة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي
تقام مباراة النصر والعدالة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.
القناة الناقلة لمباراة النصر والعدالة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي
تنقل مباراة النصر والعدالة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي عبر قناة السعودية الرياضية إتش دي 1.
معلق مباراة النصر والعدالة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي
يعلق على مباراة النصر والعدالة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي المعلق الرياضي جعفر الصليح.

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