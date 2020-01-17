"مات من 3 أيام".. تكثيفات أمنية لحل لغز "جثة كرداسة"

يكثف رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، جهودهم لكشف ملابسات العثور على جثة رجل مسن داخل منزله، بمنطقة بني مجدول، بمركز كرداسة.



وعثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، على جثة رجل عجوز داخل منزله بمنطقة بني مجدول بنطاق مركز كرداسة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغًا للرائد معتصم زرق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، بورود بلاغا بالعثور على جثة مسن داخل شقته، بمنطقة بني مجدول بنطاق المركز.



وتوصلت تحريات المقدم مجدي موسي وكيل فرقة شمال أكتوبر، إلى أنه يدعى "عبدالله.م"، توفي منذ 3 أيام داخل مسكنه، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.