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طالبة بـ'إيجبت جولد': محدش يحلم يدخل مدرستنا في مصر (فيديو)
الجمعة 17/يناير/2020 - 12:55 م
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هدى عبدالرازق
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أجرى الإعلامي حمدي رزق، خلال برنامجه "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، جولة في مدرسة "إيجيبت جولد" لصناعة المجوهرات.
وقالت بسنت، طالبة في مدرسة "إيجبت جولد" لصناعة الحلي، إنها حصلت على مجموع مرتفع في الإعدادية يؤهلها للالتحاق بالثانوي العام، ولكن هى من قررت أن تلتحق بالمدرسة، خاصة وأنها كانت تحلم أن تكون مصممة مجوهرات.
وأضافت أن أسرتها تركت حرية الاختيار لها، معقبة: "أسرتي أغلبها أطباء.. بس قررت أني أدرس اللي بحبه"، مؤكدة أن المدرسة مختلفة وتنشأ لأول مرة في الشرق الأوسط، معقبة: "محدش يحلم يدخلها في مصر".
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