طالبة بـ'إيجبت جولد': محدش يحلم يدخل مدرستنا في مصر (فيديو)

أجرى الإعلامي حمدي رزق، خلال برنامجه "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، جولة في مدرسة "إيجيبت جولد" لصناعة المجوهرات.





وقالت بسنت، طالبة في مدرسة "إيجبت جولد" لصناعة الحلي، إنها حصلت على مجموع مرتفع في الإعدادية يؤهلها للالتحاق بالثانوي العام، ولكن هى من قررت أن تلتحق بالمدرسة، خاصة وأنها كانت تحلم أن تكون مصممة مجوهرات.



