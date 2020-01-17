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شاهد.. مشهد نادر لأم الغلابة نادية رفيق يشعل السوشيال ميديا (فيديو)

الجمعة 17/يناير/2020 - 02:15 م
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بوابة الفجر
لمياء علي
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رحلت عن عالمنا منذ قليل الفنانة نادية رفيق وذلك عن عمر ناهز 84 عاما، وسيتم تشييع الجنازة اليوم الجمعة فى كنيسة السريان بمصر الجديدة بشارع محمد شفيق بجوار نادي الغابة الساعة الثانية ظهرًا.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي مشهد للفنانة الراحلة وهي تدعي الله ألا يحوجها لأحد ولاينساها برحمته، وعلقوا عليه قائلين: وداعًا أم الغلابة.

ونشر نجلها فاضل عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "اتمت امي.. ماما نانا كما يلقبونها احفادها ..ام الغلابة كما يعرفونها البعض..الفنانة القديرة نادية رفيق..اتمت مهمتها الدنيوية تجاه اولادها واحفادها واحبابها علي خير وجه وغادرت ارض الشقاء الي الفردوس الأعلي..صلي لنا يا ماما".


جدير بالذكر أن الفنانة نادية رفيق لقبت بالأم الحنون خلال مشوارها بالتمثيل والتي استمرت رحلة عطائها في الشاشة فيما يقرب 50 عامًا قدمت من خلالها أعمال فنية عظيمة منها" منها أبو العلا، ومحمد رسول الله والعديد من المسلسلات والأفلام.

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