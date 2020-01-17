إطلاق برنامج لحماية الأطفال المشردين بدمياط

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن فريق أطفال بلا مأوى التابع للوزارة برئاسة اللواء هبة أبو العمايم، قام بزيارة محافظة دمياط لتنفيذ برنامج للتعامل مع المشردين والأطفال بلا مأوى بالمحافظة وحمايتهم والذي سيتم تنفيذه لمدة ثلاثة أيام متتالية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط برئاسة الأستاذ حسام عبد الغفار.



وَيأتى هذا البرنامج في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حيث يتم من خلال الفريق المدرب والمجهز للتعامل مع كافة الحالات اجتماعيًا وصحيًا ونفسيًا والعمل على توفير البيئة المناسبة لهم بدور الرعاية إذا لزم الأمر وكذلك توفير كافة سبل الرعاية اللازمة لهم ليصبحوا أداة فعالة بالمجتمع تسهم في عملية البناء والتنمية.



وكما تناشد مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، المواطنين في حالة وجود حالات تحتاج إلى الإنقاذ والتدخل السريع يرجى التواصل من خلال هذه الأرقام ٠٥٧٢٢٢٤٣٠٨ - ٠١٠٢٢٠٢٦٠٢٥.