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خالد العوطي يفتح النار على حكم مباراة الهلال ضد الاتفاق

الجمعة 17/يناير/2020 - 12:46 م
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خالد العطوي
خالد العطوي
أميرة فطيم
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تحدث خالد العطوي، المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي الاتفاق، عن مواجهة فريق الهلال، مساء أمس الخميس، بهدفين مقابل هدف، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال العطوي، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة: "يتم استخدام تقنية الفار لتعطيك حقك، لذلك كنت أطالب بالعودة لها، لكننا نمتلك ركلة جزاء غير محتسبة، كما أن أحد لاعبي المنافس كان يستحق أن يحصل على الكارت الأحمر".

وكان الحكم قد منح بطاقة حمراء للاعب الاتفاق سعيد الربيعي في الدقيقة 53.

وتابع: "كنا نأمل التأهل لنصف نهائي البطولة، ولكن فريقنا ارتبك بعد إحراز الهلال للهدف الأول، لكني راضٍ عن آداء اللاعبين في المباراة على الرغم من حزيني على توديع البطولة".

يذكر أن صالح الشهري افتتح أهداف مباراة الهلال ضد الاتفاق، بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الاتفاق عند الدقيقة 4، قبل أن يدرك فيليب كيش هدف التعادل من ركلة جزاء، عند الدقيقة 84.

وأحرز الشهري الهدف الثاني للهلال من داخل منطقة الجزاء ليضعها في شباك الاتفاق عند الدقيقة 97، ليعلن الحكم انتهاء اللقاء بفوز الهلال على الاتفاق بهدفين مقابل هدف.
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