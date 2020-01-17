معلومات عن نادية رفيق بعد رحليها عن عمر يناهز الـ84 عامًا

رحلت الفنانة نادية رفيق عن عالمنا هذا في صباح اليوم الجمعة، عن عمر يناهز ٨٤ عاما، وقدمت العديد من الأعمال الفنية مثل الدراما والافلام والاذاعة، حيث حصلت علي لقب" الأم الحنون" أثناء مشوارها الفني، ومن خلال هذا التقرير سوف نرصد لكم أهم محطات الفنانة الراحلة نادية رفيق في مشوارها الفني :





ولدت نادية رفيق عام ٨ فبراير ١٩٣٥، ثم اجتازت مجال الفن بالأعمال الفنية المميزة كأدوار الأم في أكثر من عمل درامي ومسرحي وسينمائي، وكانت محبة للغناء والتمثيل والرقص منذ صغرها .





دخلت الإذاعة والتلفزيون في عام ١٩٦٠، وقدمت العديد من المسلسلات التلفزيونية والإذاعية وألفت العديد أيضاً من الأعمال الفنية وكان أخرهم مسلسل " باب الخلق" مع الفنان محمود عبد العزيز، ومنة فضالي .





وشاركت في أوائل الثمانينات بأول عمل لها سينمائي فيلم" أهل القمة" عام ١٩٨١ مع الفنان الراحل نور الشريف الفنانة الراحلة سعاد حسني .



المسلسلات التي شاركت فيها:



شاركت الفنانة الراحلة نادية رفيق، في تقديم العديد من أدوار الأم، والسهرات التلفزيونية والمسلسلات مثل مسلسل " هي والمستحيل" مع الفنانة صفاء ابو السعود، ومسلسل" يوميات ونيس" مع الفنان محمد صبحي، ومسلسل" الشك" ومسلسل" أخو البنات"، ومسلسل" باب الخلق" ٢٠١٢ مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز .





عن الافلام التي شاركت فيها:





شاركت الفنانة الراحلة نادية رفيق، في فيلم" اغتصاب" عام ١٩٨٩ مع الفنان فاروق الفيشاوي، نجاح الموجي، وفيلم" الإرهاب" من بطولة الفنانة نادية الجندي، وفيلم"دماء علي الأسفلت" من بطولة نور الشريف، وحنان وقي، وفيلم" بوبوس" من بطولة عادل إمام، يسرا، وفيلم" كباريه" من بطولة صلاح عبدالله .





وشاركت أيضاً الفنانة الراحلة نادية رفيق، في بعض الأعمال المميزة الدينية، مثل مسلسل" محمد رسول الله" من بطولة عبدالله غيث، فردوس عبد الحميد .

