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وزير الأوقاف: التطاول على الحاكم العادل مخالف للدين والوطنية
الجمعة 17/يناير/2020 - 12:44 م
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هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الحياء والأدب من صميم الأديان، محذرا من عقوق الوالدين حيث أن عقابه يكون في الدنيا قبل الآخرة، مشددا على أهمية الأدب مع الوالدين، فمن لا خير لوالديه فيه، فلا خير له في حياته.
وأشار "جمعة"، خلال خطبة الجمعة بمسجد الميناء بالغردقة، اليوم الجمعة، إلى أنه لا يجوز أن نستخدم هاتف أو حاسوب أحد إلا بإذنه، فهو نوع من التأدب، لافتا إلى أن التطاول على العلماء يعتبر هدما للدين والدنيا، حيث أن الأدب مع العالم جزء من آداب الأديان.
ولفت وزير الأوقاف، إلى أن الأدب مع الحاكم قضية شرعية، وإكرام الحاكم العادل جزء من صميم الدين والوطنية، والتطاول على الحاكم العادل جزء منافي للدين والوطنية.
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