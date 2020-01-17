وزير الأوقاف: لا يجب ذكر اسم النبي محمد دون تبجيل وتعظيم

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء، موضحا أن رسالة النبي محمد قامت على أساس أخلاقي، فضلا على أن الأداب العامة من منظور ديني تعني الأصالة والشهامة والمروءة، ويمكن تلخيصها في مفهوم الحياء.





وأشار "جمعة"، خلال خطبة الجمعة بمسجد الميناء بالغردقة، اليوم الجمعة، إلى أن الدين الإسلامي دين الأخلاق، موضحا أنه لا يجب ذكر اسم النبي محمد –صل الله عليه وسلم- دون أن يلازمه ما يناسبه من تبجيل وتعظيم، فهذا هو الأدب مع الرسول الكريم.



