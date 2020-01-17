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الحماية المدنية تنقذ مسنة عالقة داخل مسكنها بالظاهر

الجمعة 17/يناير/2020 - 12:30 م
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السيدة
السيدة
هبة عبد الحفيظ
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أنقذت وحدات الإنقاذ التابعة لقوات الحماية المدنية، سيدة مسنة عالقة بإحدى العقارات داخل مسكنها، بمنطقة الظاهر.

وتبلغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، من سيدة مسنة بسقوطها من أعلى الكرسي المتحرك الخاص بها، بداخل منزلها، وعدم قدرتها على التحرك وتحتاج إلى المساعدة.


وتم الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، وتبين أن الباب مُغلق من الداخل، حيث تم استخدام السلم النقال والدخول من شباك الحجرة للوصول لمساعدة السيدة المشار إليها، ونقلها على الكرسي المتحرك الخاص بها، عقب التأكد من سلامتها.

 

ولاقت سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ، استحسان أهلية السيدة المذكورة الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية ورجال الحماية المدنية لسرعة انتقالهم والتعامل مع البلاغ.

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وزارة الداخلية سيدة مسنة العامة للحماية المدنية الداخلية الات

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