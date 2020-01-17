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دبلوماسي أمريكي: إيران لاعب سيئ بالشرق الأوسط

الجمعة 17/يناير/2020 - 12:15 م
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أرشيفية
أرشيفية
وكالات
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قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي النائب الجمهوري كين بوك، إن إيران لاعب سيئ في الشرق الأوسط، مؤكدا بأنه علينا أن ندعم الديمقراطية وأي عناصر غير إرهابية في إيران.

وأضاف "بوك"، أن قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، كان شخصا سيئا مسؤولا عن مقتل أمريكيين، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اتخذ الخطوة الصحيحة بالتخلص منه، في مقابلة مع قناة "العربية".

ومن جهته، طالب ستيف شابوت، عضو مجلس النواب عن الحزب الجمهوري، من أعضاء الكونجرس، دعم الشعب الإيراني الشجاع والتواق للحرية ضد النظام الفاسد في إيران.

وقال شابوت "علينا أن ندعم الشعب الشجاع في إيران، الذي يريد الحرية والحقوق والفرص الاقتصادية والوظائف، ولكن للأسف لديهم نظام هو الأكثر قمعية في العالم، لذا يجب أن ندعم الشعب ضد النظام الفاسد".

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