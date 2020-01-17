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وكيل "صحة السويس" يُحيل المتغيبين عن العمل بمستشفى العبور للتحقيق

الجمعة 17/يناير/2020 - 12:13 م
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بوابة الفجر
أبوبكر عبد المعز
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أحال الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالسويس، جميع المتغيبين عن العمل مستشفى العبور، وذلك أثناء تفقده للعمل بالمستشفى.

ووجد جودة، طبيبتي أطفال فقط قائمين بالعمل وتأكد من عدم وجود باقي الأطباء أثناء مواعيد العمل الرسمية مما يؤثر على كفاءة وسرعة العمل فقد أحالهم إلى التحقيق بالشئون القانونية والتفتيش المالي والإداري بالمديرية.

وأكد، على أهمية الالتزام بمواعيد العمل الرسمية في جميع المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحيه لتقديم الخدمه الطبية وعدم الإخلال بالعمل وانتظامه لخدمه أهالي المحافظة وعدم التأخر عليهم.
وكيل "صحة السويس" يُحيل المتغيبين عن العمل بمستشفى العبور للتحقيق
وكيل "صحة السويس" يُحيل المتغيبين عن العمل بمستشفى العبور للتحقيق
وكيل "صحة السويس" يُحيل المتغيبين عن العمل بمستشفى العبور للتحقيق
وكيل "صحة السويس" يُحيل المتغيبين عن العمل بمستشفى العبور للتحقيق
وكيل "صحة السويس" يُحيل المتغيبين عن العمل بمستشفى العبور للتحقيق
وكيل "صحة السويس" يُحيل المتغيبين عن العمل بمستشفى العبور للتحقيق
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