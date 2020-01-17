شاهد.. مراحل تعليم الطلاب داخل مدرسة "إيجبت جولد" لصناعة المجوهرات

أجرى الإعلامي حمدي رزق، خلال برنامجه "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، جولة في مدرسة "إيجيبت جولد" لصناعة المجوهرات.





وقال سيف الدين عبدالعظيم، مدرب بمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، إنه يعمل في مهنة صناعة المجوهرات منذ 25 عاما، موضحا أنه التحق بالتدريس في المدرسة لنقل خبرته للطلاب، معقبا: "الطلاب بالمدرسة هيكونوا أحسن مننا".



