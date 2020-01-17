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لطيفة تستعد لطرح أول أغنية من ألبومها الجديد "عربية أنا"

الجمعة 17/يناير/2020 - 12:48 م
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بوابة الفجر
رباب مصطفي
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تستعد الفنانة التونسية لطيفة، لطرح أغنيتها الجديدة من ألبوم" عربية أنا"، حيث نشرت صورة ترويجية لبوستر أغنيتها الجديدة" هتعمل نفسك نايم هطلعلك في الأحلام" لطرحها بعد ثلاث أيام عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلا لدى جمهورها .


وعلقت"لطيفة" علي الصورة:" هتعمل نفسك نايم هطلعلك في الأحلام باقي من الزمن ٣ أيام عشان تسمعوا أول أغنية من ألبومها الجديد حصريا على أورانج" .


يذكر أن موخرا نشرت الفنانة التونسية لطيفة بوستر ترويجي لألبومها الجديد" عربية أنا" حيث ظهرت لطيفة في الصورة، مرتدية جاكيت أسود ذات أكمام طويلة، وتحته بدي أسود مكشوف الصدر، ومرڤت أحمر، وطاقية أحمر، وتحمل كرة ذهبية، وأعتمدت تسريحة شعر ديل الحصان، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط .

يذكر أن آخر ألبومات الفنانة التونسية لطيفة، ألبوم"فريش" التي طرحته عام 2017 وكان يحمل العديد من الأغاني المتنوعة مثل أغنية" فريش" أغنية"مكتوبلي" وأغنية"أمي" .
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