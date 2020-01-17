انجي علي تظهر برفقة طليقها طارق العريان في دبي (فيديو)

نشرت الإعلامية انجي علي، مقطع فيديو على صفحتها بموقع "إنستجرام"، مستضيفة فيه المخرج طارق العريان وزوجها السابق، وذلك عقب إعلان انفصاله عن زوجته المطربة السورية أصالة.





وظهر طارق العريان في مقطع الفيديو، وهو يجري حوارًا مع انجي علي أثناء تواجدهما في دبي، لحضور احتفالية بحضور كوكبة من نجوم الفن المصري.





وانهالت التعليقات من متابعي مهاجمين انجي علي، معلقين: "انجي علي بتدعم طليقها طارق العريان بعد انفصاله عن أصالة"، وعلق آخر: "هو أنتم ناوين ترجعوا بعد ما طلق أصالة"، وقال ثالث: "واضح يا إنجي إنك بترسمي عليه من تاني".





جدير بالذكر أن سبب الهجوم على انجي علي بسبب أنها كانت متزوجة من طارق العريان قبل 15 عامًا، وانفصلا بسبب غيرتها الشديدة عليه.



