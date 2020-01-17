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لقاء الخميسي برفقة صديقها تشعل الإنستجرام بأحدث ظهور لها

الجمعة 17/يناير/2020 - 12:56 م
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بوابة الفجر
رباب مصطفي
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نشرت الفنانة لقاء الخميسي، مجموعة صور في أحدث ظهور لها برفقة صديقها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهورها .


حيث ظهرت لقاء الخميسي في الصور، بإطلالة أنيقة شتوية حيث ارتدت جاكيت أسود ذات أكمام طويلة،ونسقت معه بنطلون أسود، وأعتمدت تسريحة شعر جذابة وتركته ينسدل على كتفيها وانتعلت حذاء أسود، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط، وظهرت في شكل لائق وأنيق .


وعلقت"الخميسي": لما يبقي وراك صديق العمر في كل لحظة واقف جمبك نعمة كبيرة من ربنا" ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها .

أخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي الدرامية

شاركت الفنانة لقاء الخميسي فى مسلسل"النهاية" وشارك في بطولة المسلسل عدد من نجوم الفن، لقاء الخميسي، يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، درة، ناهد السباعي، اخراج ياسر محمد سامى، تأليف عمرو سمير عاطف وسوف يعرض ضمن السباق الرمضانى المقبل2020 .

يشار أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، هي طرح فيديو كليب لأغنيتها" حنين"، عبر قناتها الرسمية بموقع"يوتيوب" وكانت من أغاني الفنانة الراحلة وردة الجزائرية، وكان من ألحان بليغ حمدي، وكلمات محمد عبد الوهاب .
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الكلمات المفتاحية

لقاء الخميسي

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