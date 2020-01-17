محاضرة بالفيديو تجهز الأهلي لمواجهة المقاولون العرب



ويقوم رينيه فايلر، المدير الفني للفريق بالحديث بشكل عملي عن مواجهة المقاولون العرب من خلال الوقوف على النقاط الإيجابية والسلبية وتحديد طريقة اللعب التي يرغب في تنفيذها خلال المباراة.



ويسعى الأهلي لاستكمال سلسلة انتصاراته في مسابقة الدوري الممتاز بعد تحقيق الفوز في 11 مباراة متتالية في البطولة.



وأكد الجهاز الفني أهمية وصعوبة مباراة المقاولون العرب الذي يقدم موسما مميزا على المستوى الفني، وانعكس على نتائجه وترتيبه في جدول المسابقة.

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين؛ للحديث بشكل عملي عن مواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها الأحد المقبل ضمن منافسات الأسبوع الـ14 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.