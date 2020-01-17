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الأهلي يفحص مدافعه طبيًا

الجمعة 17/يناير/2020 - 11:41 ص
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بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحسن حالة محمود متولي مدافع الفريق، الذي اشتكى من كدمة خلال مشاركته في مباراة طنطا الأخيرة التي أقيمت مساء الأربعاء الماضي على استاد القاهرة، وانتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف دون رد.

وأكد الجهاز الطبي أن اللاعب، شارك أمس في المران الخفيف مع المجموعة الأساسية التي شاركت في مباراة طنطا، ولم يصدر عنه أي شكوى.

وقال الجهاز الطبي إن متولي سيخضع لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق المقرر له ظهر اليوم على ملعب التتش، على أن يشارك في المران الجماعي بصورة طبيعية؛ استعدادا للمرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل، في إطار منافسات الأسبوع الـ14 في منافسات بطولة الدوري الممتاز، ويتصدر الأهلي ترتيب جدول المسابقة برصيد 33 نقطة.
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