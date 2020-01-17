تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون والقنوات الناقلة والتشكيل وترتيب الفريقين

يلعب النادي الأهلي مباراةً هامة، أمام نظيره المقاولون العرب، ضمن مبارايات الجولة الـ14 من الدوري المصري الممتاز، في مباراة نارية، تثمل قمة البطولة إلى الآن.





الأهلي والمقاولن





ويدخل الأهلي اللقاء، ولديه دوافع كبيرة، من أجل الفوز، واستمرار صدارته لترتيب الدوري المصري الممتاز، وتحقيق الفوز، للمباراة الـ12 لبطولة الدوري، على التوالي تحت قيادة مدربه، السويسري رينيه فايبلر.





موعد مباراة الأهلي والمقاولون





وتقام المباراة بين الأهلي والمقاولون العرب، الأحد المقبل الموافق الـ19 من شهر يناير الجاري، في الـ7:30 بتوقيت القاهرة، على أرضية "استاد السلام"، في لقاء هام جدًا.





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي





وتذاع مباراة الأهلي والمقاولون العرب، في بطولة الدوري المصري الممتاز على ON SPORTS HD و

TIME SPORTS HD، الناقلتان الحصريتان لبطولة الدوري.





ترتيب الأهلي





ويغرد الأهلي في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 33 نقطة، حققها من الفوز المتتالي بـ11 مباراة، دون تعادل أو هزيمة، بينما يأتي المقاولون العرب في وصافة الدوري الممتاز، ويفرقه عن الأهلي 4 نقاط، ولعب أكثر من مبارات الأهلي بمباراتين، ما يعطي أفضلية للمارد الأحمر.





غيابات الأهلي





يدخل رينيه فايلر المدير الفني لنادي الأهلي اللقاء، ومعه مجموعة من الغيابات، ابرزهم : حمدي فتحي، ، محمد محمود، رمضان صبحي، إضافة إلى سعد سمير الذي تعرض لقطع في وتر أكيلس في لقاء بلاتينيوم.





تشكيل الأهلي المتوقع:





الشناوي في حراسة المرمى.





خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - رامي ربيعة - محمد هاني.





بالوسط: عمرو السولية - أليو ديانج جونيور.





ثلاثي متقدم: أجايي - محمد مجدي أفشة - محمود كهربا.





وفي الهجوم مروان محسن، مهاجمًا وحيدًا.



