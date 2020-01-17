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فايلر يطمئن على أفشة

الجمعة 17/يناير/2020 - 11:40 ص
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بوابة الفجر
علي نبوي
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حرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة منفردة مع محمد مجدي أفشة لاعب الفريق، للاطمئنان على حالته والحديث معه في بعض الجوانب الفنية، وذلك على هامش تحضيرات الفريق لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ14 في بطولة الدوري الممتاز.

وكان فايلر، قد استبدل أفشة في مباراة طنطا الأخيرة في الدوري، وذلك للحفاظ على اللاعب الذي سبق أن تعرض لكدمة قوية في الركبة خلال مشاركته أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوي وتسببت في عدم استكماله للمباراة.

ويشارك أفشة بصورة طبيعية في مران الفريق، فيما جاءت جلسة المدير الفني مع اللاعب؛ للاطمئنان بشكل أكبر على حالته، إلى جانب الحديث في أمور فنية؛ استعدادا للمرحلة المقبلة التي تشهد تحديات محلية وإفريقية؛ بداية من مباراة المقاولون العرب يوم الأحد المقبل، ثم النجم الساحلي يوم 26 من الشهر الجاري في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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