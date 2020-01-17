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الأهلي يختبر السنغالي أليو بادجي

الجمعة 17/يناير/2020 - 11:35 ص
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بوابة الفجر
عمرو مصطفي
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قرر مسؤولو النادي الأهلي خضوع السنغالي أليو بادجي مهاجم القلعة الحمراء الجديد ، اليوم الجمعة ، لاختبار طبي تمهيداً للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وأعلن النادي الأهلي تعاقده مع أليو بادجي من رابيد فيينا النمساوي أمس الخميس لمدة 4 مواسم ونصف بشكل رسمي.

ووصل أمس بادجي إلى القاهرة بصحبة أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، وذلك تمهيدًا لإجراء الكشف الطبي والفحوصات اللازمة.

ومن المقرر أن ينضم بادجي إلى تدريبات الفريق استعدادًا للمشاركة في المباريات المقبلة، وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

وكان أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق بالنادي، قد أعلن تعاقد الأهلي مع السنغالي أليو بادجي، مهاجم فريق رابيد فيينا النمساوي، لمدة 4 سنوات ونصف، تبدأ من الشهر الجاري.

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