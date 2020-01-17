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الصين: وفاة الحالة الثانية بالالتهاب الرئوي في ووهان

الجمعة 17/يناير/2020 - 11:25 ص
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أرشيفية
أرشيفية
وكالات
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أعلنت سلطات مقاطعة "هوبي" بوسط الصين، اليوم الجمعة، عن وفاة مريض ثان مصاب بالتهاب رئوي متصل بفيروس كورونا في "ووهان" عاصمة المقاطعة.

وذكرت السلطات الصحية في المقاطعة في بيان لها، أن المريض يبلغ من العمر 69 عاما، موضحة أنه تم نقل المريض إلى مستشفى "ووهان جينينتان" لتلقي العلاج يوم 4 يناير، حيث كان يعاني من التهاب عضلة القلب الحاد وقصور في وظائف الكلى وأضرار بالغة في العديد من الأعضاء عند دخوله المستشفى.

وأضافت السلطات، أنه حتى منتصف ليل 15 يناير، تم الإبلاغ عن 41 حالة إصابة بأعراض مماثلة لفيروس كورونا منها 12 خرجت من المستشفيات وهناك 5 في حالة حرجة.

وتابعت السلطات أنه تم وضع 763 شخصا تحت الملاحظة الطبية ممن كانوا على اتصال وثيق الصلة بالمرضى، وتم السماح بخروج 644 منهم.

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