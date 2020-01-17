سيرين عبد النور تتعرض لموقف محرج في حفل "شاهد.نت" بدبي.. والسبب "تيم حسن"! (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوضح تعرض الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور لموقف محرج من الفنان السوري تيم حسن، وذلك خلال تواجدهما في حفل "شاهد" الذي أقيم في دبي.





وأظهر مقطع الفيديو الفنان السوري تيم حسن يسجل لصالح إحدى القنوات وفي الخلفية تظهر الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، وسيطر الاستعجال على الفنان السوري عقب انتهاء لقائه المصور ليغادر سريعًا دون أن يلحظ سيرين عبد النور التي وقفت خلفه بخطوات قليلة ولم يبادرها بالتحية، وقبل مغادرة تيم حسن بادرت الفنانة اللبنانية بالسلام حيث لوحت بيدها لتثير انتباهه، ليصافحها باستعجال معتذرًا عن عدم انتباهه لها.





وبالرغم من قصر زمن الموقف الذي جمع الفنان السوري باللبنانية سيرين عبد النور ، إلا أنه حظي بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث فسر مغردون حالة الاستعجال الدائم التي يظهر بها تيم حسن إلى غيرة زوجته الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني جعلته غير طبيعيًا حتى في التعامل مع زميلات العمل، فيما ودافع البعض عن النجم السوري معتبرين أنه خجول ومتواضع ولا يحب اللقاءات الإعلامية أو الظهور في المناسبات والمهرجانات.



