نصف مليون مشاهدة لأغنية عزيز مرقة

طرح المطرب الأردنى عزيز مرقة أغنيته الجديدة "موالى" على موقع اليوتيوب واستطاعت الأغنية حصد عدد مشاهدات ضخم فور طرحها، حيث اقتربت من نصف مليون مشاهدة خلال 48 ساعة فقط.. أغنية "موالى" كلمات عزيز وزينا حداد وألحان وتوزيع عزيز ومن إخراج زينا حداد، وفى هذا الكليب قرر عزيز أن يعود إلى الماضى ويتذكر زمن الفن الجميل ويعيش لحظات الحب فى أيام العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش.. يعرض كليب "موالى" الآن على قناة "مزيكا" الفضائية.





ويقول مطلعه:..

نفسي بحب العندليب أو زي فريد ما أذوق النوم

واقعد أبعت وسايط واكابر عحالي

واتعلم إنه الحب... شو حلو بس أيام وليالي