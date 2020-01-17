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رئيس جامعة القاهرة يدعو للتبرع لتطوير وحدة الطوارئ بقصر العيني

الجمعة 17/يناير/2020 - 11:25 ص
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بوابة الفجر
أية حمروشي
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أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة وشركاءها من مؤسسات الدولة تسارع الزمن من أجل الانتهاء من خطة تطوير مستشفيات قصر العيني وخاصة التطويرات التى يتم إجراؤها لمستشفى "الطواريء" بهدف إحداث نقلة حضارية من تقديم الخدمة الطبية المتميزة على مدار الساعة وبفكر جديد يتواكب مع متطلبات العصر الحديث.

وقال الدكتور الخشت، إنه تم زيادة المساحة الكلية لمستشفى الطواريء من 700 متر مربع إلى 7000 متر مربع، والعمل على تجهيزها بأحدث الأجهزة والإمكانيات وميكنة حركة المرضى مما سوف يعود بالإيجاب والأثر الكبير على المرضى المترددين على طوارئ قصر العينى.

وأضاف الدكتور الخشت، أن مستشفيات قصر العيني تضم حوالي 5500 سرير وتعالج سنويًا أكثر من 2 مليون مريض من كافة أنحاء الجمهورية، وتقدم خدماتها بالمجان لقطاع عريض من المرضى، ونسبة كبيرة منهم من محدودي الدخل والذين يعتبرون قصر العيني الملاذ الأخير لهم.
رئيس جامعة القاهرة يدعو للتبرع لتطوير وحدة الطوارئ بقصر العيني
رئيس جامعة القاهرة يدعو للتبرع لتطوير وحدة الطوارئ بقصر العيني
رئيس جامعة القاهرة يدعو للتبرع لتطوير وحدة الطوارئ بقصر العيني
رئيس جامعة القاهرة يدعو للتبرع لتطوير وحدة الطوارئ بقصر العيني
رئيس جامعة القاهرة يدعو للتبرع لتطوير وحدة الطوارئ بقصر العيني
رئيس جامعة القاهرة يدعو للتبرع لتطوير وحدة الطوارئ بقصر العيني
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