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طرح 10 محلات تجارية وصيدلية للبيع بدمياط الجديدة

الجمعة 17/يناير/2020 - 11:20 ص
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المهندس محمد رجب
المهندس محمد رجب
أحمد الشيخ
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 أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أنه سيتم بيع  10 محلات تجارية وصيدلية، بمساحات تتراوح بين 13م٢ و54م٢، بسوق المجاورة (30) بالحي السادس، الواقع ضمن منطقة الإسكان الإجتماعي بمدينة دمياط الجديدة، وذلك فى جلسة مزاد علني، يوم الأربعاء 22 يناير  الجارى بمقر جهاز المدينة.

وأضاف أنه تم طرح المحال والصيدلية لتوفير الخدمات اللازمة بمناطق الإسكان الاجتماعى، وزيادة الفرص الاستثمارية بالمدينة، مشيراً إلى تنوع أنشطة المحال المطروحة للبيع بالمزاد لتلبية الاحتياجات المختلفة بالمدينة.
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الكلمات المفتاحية

وزارة الإسكان محلات للبيع صيدليات للبيع الإسكان الإجتماعي

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