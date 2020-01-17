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المخرج محمد سامي يصور "البرنس" ويكتب الحلقات الأخيرة

الجمعة 17/يناير/2020 - 11:16 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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استأنف المخرج محمد سامى تصوير مشاهد مسلسله الجديد "البرنس" مع النجم محمد رمضان بعد فترة توقف، بسبب اجازات رأس السنة، وانشغال بطل العمل محمد رمضان بإحياء أكثر من حفل غنائي، وذلك بعد تصويره عدداً من المشاهد قبل فترة التوقف والتى جمعت بين معظم الفنانين المشاركين فى البطولة.

وفى سياق متصل يعكف محمد سامي على كتابة الحلقات الأخيرة من المسلسل حيث انتهى من أول 20 حلقة، حيث يصور سامى مشاهد العمل وينتقل بعد ذلك مباشرة لاستكمال كتابة السيناريو حيث يرغب فى الانتهاء من كتابة آخر حلقاته خلال شهر فبراير المقبل حتى يتفرغ للتصوير فقط.

ويسجل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل "الأسطورة" عام 2016 وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وعلى نسب المشاهده، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017 اضافة إلى تقديمه معه كليب "رايحين نسهر" الذى طرح مطلع شهر يناير الجارى.

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.
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الكلمات المفتاحية

محمد سامي

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