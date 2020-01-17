مستشار وزير الثقافة ينعي نجمة السينما المصرية "ماجدة الصباحي"

الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي والتي توفيت ظهر اليوم عن عمر ناهز 89 عاما، بعد صراع مع أمراض الشيخوخة فى منزلها.









ومن جانبه ذكر عبد الجليل أن للراحلة مشوارآ هامآ في السينما المصرية أثرت من خلاله تاربخ السينما العربية بأكمله.





وأضاف عبد الجليل أن الراحله قد تميزت بالذكاء الشديد فعلي الرغم من براعتها بأداء الأدوار الرومانسية والفتاة الدلوعة، لكنها نجحت ايضآ فى تقديم العديد من الأدوار ومنها السياسية ولمعت فيها بل كان أبرز أدوارها المناضلة الجزائرية جميلة بوحريد ، كما قدمت دور الصحفية التى تكتب عن الحرب والجنود والاعتداءات الصهيونية خلال فترة حرب أكتوبر بفيلم "العمر لحظة" مع أحمد زكى وأحمد مظهر.



