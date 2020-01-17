Advertisements
Advertisements
Advertisements

مستشار وزير الثقافة ينعي نجمة السينما المصرية "ماجدة الصباحي"

الجمعة 17/يناير/2020 - 11:13 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي والتي توفيت ظهر اليوم عن عمر ناهز 89 عاما، بعد صراع مع أمراض الشيخوخة فى منزلها. 


ومن جانبه ذكر عبد الجليل أن للراحلة مشوارآ هامآ في السينما المصرية أثرت من خلاله تاربخ السينما العربية بأكمله. 

وأضاف عبد الجليل أن الراحله قد تميزت بالذكاء الشديد فعلي الرغم من براعتها  بأداء الأدوار الرومانسية والفتاة الدلوعة، لكنها نجحت ايضآ فى تقديم العديد من الأدوار ومنها السياسية ولمعت فيها بل كان أبرز أدوارها المناضلة الجزائرية جميلة بوحريد ، كما قدمت دور الصحفية التى تكتب عن الحرب والجنود والاعتداءات الصهيونية خلال فترة حرب أكتوبر بفيلم "العمر لحظة" مع أحمد زكى وأحمد مظهر.

وتقدم عبد الجليل بخالص التعازى لأسرة الراحلة متمنيآ من الله أن يلهمهم جميعهم الصبر والسلوان وان يتغمد الفقيدة برحمته الواسعه ويسكنها فسيح جناته
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ماجدة الصباحي

أخبار تهمك

محمد زيدان يثير الفتنة بين كلوب ومحمد صلاح.. تعرف على التفاصيل

منذ 38 دقيقة

3 حلول أمام مدرب برشلونة الجديد لتعويض غياب سواريز

منذ ساعتين و 22 دقيقة

وليد أزارو يُجهز مفاجأة للأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

سيتين يستعين بحوارديولا لتدريب برشلونة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

وفاة نجم المسلسل الشهير "العشق الممنوع"

منذ حوالي 4 ساعات

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

نجم تشيلسي السابق: برشلونة لديه مهاجم لا يراه أحد.. والمفتاح في يد كيكي سيتين

منذ حوالي 15 ساعة

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

كيكي سيتين يرفض رجوع لاعب برشلونة المعار

منذ ساعتين و 23 دقيقة

نجل كيكي سيتيين يعلن عن مفاجأة مدوية لجماهير برشلونة

منذ حوالي 10 ساعات

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة الفنانة نادية رفيق عن عمر يناهز 85 عامًا

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار سارة لسيتين قبل موقعة غرناطة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

زيدان يطلق تصريح قوي بشأن محمد صلاح (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

خاص لـ"الفجر الفني".. أشرف زكي يؤكد وفاة أم الغلابة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

الزمالك يخطط لخطف نجم الأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

موضوعات متعلقة

مستشار وزير الثقافة ينعى الإعلامي حمدي قنديل

الدكتور خالد عبد الجليل ينعى المخرج الراحل أسامه فوزي

خالد عبدالجليل ينعى المخرج الراحل أسامة فوزي

مستشار وزير الثقافة للسينما ينعى الراحل سعيد عبدالغني

مستشار وزير الثقافة للسينما ينعى فاروق الفيشاوي

خالد عبد الجليل ينعى المنتج والسينمائي التونسي نجيب عياد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:49 م

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

وليد أزارو يُجهز مفاجأة للأهلي

10:43 ص

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

07:46 ص

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

10:31 م

كيكي سيتين يرفض رجوع لاعب برشلونة المعار

09:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status