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بروتوكول تعاون بين الجهات الصحية بالقليوبية وجامعة بنها

الجمعة 17/يناير/2020 - 11:14 ص
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بوابة الفجر
محمد نبيل
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قال الدكتور طارق عيسوي المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها، إنه يجري الآن الإعداد لبروتوكول تعاون مشترك بين جامعة بنها ومديرية الصحة وهيئة التامين الصحي والأطفال التخصصي ببنها لتبادل الخبرات والتعرف على احتياجات كل مستشفى ومحاولة دعم كل هذه الجهات في إطار منظومة صحية متكامله لخدمة المواطنين والمرضى من خلال تنسيق الجهود لدعم المنظومة بما تحتاجه من موارد بشرية "أطباء وتمريض" وأجهزة طبية ومستلزمات.

وأشار الدكتور عمرو الدخاخني نائب مدير مستشفي بنها الجامعي للشئون العلاجية، إلى أن التنسيق يأتي في إطار التعاون المشترك بين مستشفيات جامعة بنها ومستشفيات وزارة الصحة ومن أجل تقديم خدمة طبية أفضل لأبناء المحافظة ولتفعيل دور "المجلس الصحى الإقليمي بمحافظة القليوبية".

وأكد، أنه جرى اجتماع مؤخرا بين إدارة مستشفيات بنها الجامعية والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة والدكتور سيد مراد مدير عام مستشفيات وزارة الصحة ووفد من أطباء مستشفى بنها التعليمي ومستشفى التأمين الصحي ومستشفى الأطفال التخصصي وذلك لوضع بروتوكول تعاون مشترك وتبادل الخبرات والتعرف على احتياجات كل مستشفى ومحاولة دعمها بكل ما تحتاجه.
 
وأضاف الدخاخني، أن هذه البروتوكول يتم تحت رعاية اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها في إطار دعم التعاون المشترك لتحسين الخدمة الطبية بمستشفيات المحافظة والذي سوف يعود بالخير على المرضى من أبناء المحافظة.
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