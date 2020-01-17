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الأرصاد تحذر من تقلبات جوية شديدة الجمعة والسبت على المملكة

الجمعة 17/يناير/2020 - 11:11 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر السعودي
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس، على بعض مناطق المملكة يومي الجمعة والسبت، محذرة من تقلبات جوية شديدة.

وتشير التوقعات إلى هطول أمطار رعدية قد تصحب بزخات من البرد مصحوبة برياح نشطة السرعة تصل إلى 45 كلم في الساعة أو أكثر مثيرة للأتربة والغبار.

وأصدرت الهيئة تقريرًا مفصلًا عن أسماء المناطق وأهم المحافظات المتأثرة والأجزاء القريبة منها، ففي منطقة مكة المكرمة توقعت هطول أمطار متوسطة ليومي الجمعة والسبت، تشمل جدة والطائف ورابغ والكامل وخليص، أما في المدينة المنورة توقعت أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة غدًا الجمعة، ويوم السبت تشمل المدينة المنورة والعلا والعيص وبدر وينبع ووادي الفرع والمهد والحناكية وبدر.

وفي الرياض توقعت الهيئة هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة الجمعة والسبت تشمل المجمعة والغاط والزلفي وشقراء وثادق.

كما توقعت أمطارًا من خفيفة إلى متوسطة يومي الجمعة والسبت على منطقة القصيم تشمل بريدة وعنيزة ومعظم محافظات المنطقة.

وفي حائل توقعت “الأرصاد” أمطارًا متوسطة يومي الجمعة والسبت تشمل حائل ومعظم محافظاتها فيما توقعت الأرصاد هطول أمطار متوسطة على الحدود الشمالية يومي الجمعة والسبت، تشمل طريف وعرعر ورفحاء. 

كما توقعت بهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية يومي الجمعة والسبت تشمل حفر الباطن والقيصومة والنعيرية والخفجي.

وفي الجوف توقعت أمطارًا متوسطة يومي الجمعة والسبت تشمل سكاكا والقريات وطبرجل كما توقعت بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك يومي الجمعة والسبت تشمل تبوك وضباء وحقل والوجة وأملج وتيماء والبدع.

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الكلمات المفتاحية

تقلبات جوية المملكة الطقس السعودية الأرصاد

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