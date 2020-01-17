الخميس.. "بهججة" في ساقية الصاوي بالزمالك

تستعد فرقة "بهججة"، لإحياء حفل غنائى لجمهورها، مساء الخميس المقبل الموافق 23 من يناير الجاري، على خشبة مسرح قاعة الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك، وذلك في تمام السابعة والنصف مساء.





تعدّ الفرقة لجمهورها أغانٍ ومفاجأت جديدة في هذا الحفل، الذي يعد أولى لقاءاتها مع جمهورها في العام الجديد.





ومن بين هذه المفاجآت أغنية جديدة بعنوان"خلصت ماركتي"، هي أوّل تعاون بين "بهججة" و الشاعر محمد بغدادي.





"بهججة"، فرقة غنائية موسيقية تقدّم أغان الضحك والبهجة ومونولوجات كوميدية عصرية، كما تسعى الفرقة التي أسسها الملحن والمنتج الموسيقي أيمن حلمي في سبتمبر 2015، لإحياء فن المونولوج الفكاهي، وتطويره، وتقدّم أغانيها من خلال الأصوات النسائية التي تضم خمس فتيات من بينهن الفنانة أسماء أبو اليزيد.



