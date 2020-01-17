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الفيوم تشارك في دوري كرة القدم وتنس الطاولة بالمركز الأوليمبي

الجمعة 17/يناير/2020 - 11:09 ص
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بوابة الفجر
ريهام على
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يختتم اليوم، بالمركز الأوليمبي في المعادي دوري اللجان الرياضية في مديريات الشباب والرياضة في لعبتي كرة القدم وتنس الطاولة، والتي بدأت منافساتها الأربعاء الماضي.

ويقام الدوري تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ويشارك في منافسات الدوي فرق القطاع الرابع التي تضم محافظات الفيوم- بني سويف- كفر الشيخ- الاسكندرية – مرسى مطروح – الشرقية- الغربية –البحيرة.

وكما تشارك مديرية الشباب والرياضة بفريق يقوده صبري بررديسي مدير الأداء الرياضي بالمديرية ومحمد مدين خلف الله مشرف اللجنة الرياضية وأكرم حافظ نجيب مدرب تنس الطاولة ويتكون فريق كرة القدم من اللاعبين رجب أنور- نور خليل حسان- ناجي السيد غيضان- سيد عبد الفتاح- أحمد محمد حباس- إبراهيم سكندو.

ويتكون فريق تنس الطاولة من اللاعبين خالد سيد عويس – محمد علي – ياسر هاشم فرج وبإشراف الدكتور سيد حزين مدير عام الشباب والرياضة بالفيوم.

ومن المقرر إقامة التصفيات النهائية في محافظة بورسعيد بمشاركة الفرق الحاصلة على المركزين الأول والثاني على كل قطاع من القطاعات الأربعة.
الفيوم تشارك في دوري كرة القدم وتنس الطاولة بالمركز الأوليمبي
الفيوم تشارك في دوري كرة القدم وتنس الطاولة بالمركز الأوليمبي
الفيوم تشارك في دوري كرة القدم وتنس الطاولة بالمركز الأوليمبي
الفيوم تشارك في دوري كرة القدم وتنس الطاولة بالمركز الأوليمبي
الفيوم تشارك في دوري كرة القدم وتنس الطاولة بالمركز الأوليمبي
الفيوم تشارك في دوري كرة القدم وتنس الطاولة بالمركز الأوليمبي
الفيوم تشارك في دوري كرة القدم وتنس الطاولة بالمركز الأوليمبي
الفيوم تشارك في دوري كرة القدم وتنس الطاولة بالمركز الأوليمبي
الفيوم تشارك في دوري كرة القدم وتنس الطاولة بالمركز الأوليمبي
الفيوم تشارك في دوري كرة القدم وتنس الطاولة بالمركز الأوليمبي
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