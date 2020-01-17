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غدًا.. حسام حسني يكشف أسباب غيابه عن الساحة الفنية في "واحد من الناس"

الجمعة 17/يناير/2020 - 11:03 ص
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حسام حسني
حسام حسني
الفجر الفني
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في حلقة فنية خاصة في التاسعة والنصف مساء السبت المقبل من برنامج واحد من الناس علي النهار يستضيف الاعلامي د. عمرو الليثي الفنان والمطرب حسام حسني أحد أهم مطربي التسعينات في حوار فني شيق يكشف خلاله عن أحدث تجربة غريبة ومختلفة وهى ديو الدنيا ماريونيت مع مطرب الراب ويجز.


كما يتطرق الحوار الي أسباب ابتعاده عن الساحة الغنائية وأبرز الأغاني في مشواره الفني وبدايته الفنية، وبعد ذلط يطرب حسام المشاهدين بباقة من أجمل أغانيه والتي نالت شهرة واسعة.
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الكلمات المفتاحية

حسام حسني

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