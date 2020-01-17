غدًا.. حسام حسني يكشف أسباب غيابه عن الساحة الفنية في "واحد من الناس"

في حلقة فنية خاصة في التاسعة والنصف مساء السبت المقبل من برنامج واحد من الناس علي النهار يستضيف الاعلامي د. عمرو الليثي الفنان والمطرب حسام حسني أحد أهم مطربي التسعينات في حوار فني شيق يكشف خلاله عن أحدث تجربة غريبة ومختلفة وهى ديو الدنيا ماريونيت مع مطرب الراب ويجز.







