العثور على رضيعة بجوار صندوق قمامة في السويس "صور"





وانتقل رجال الشرطة لموقع البلاغ، وتم تحرير محضر بالواقعة، واصطاحب الطفلة لمستشفى السويس العام، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة؛ للاطمئنان عليها، ويتم إيدعها إحدى دور رعاية الطفل، لحين ظهور أحد من أهلها.



عثر أهالي السويس، على طفلة رضيعة ملقاة بجوار صندوق للقمامة بمدينة العبور بحي الأربعين، خلف سور نادي النصر للبترول، داخل كرتونة صغيرة.وقام محمد عبده، مدير إداره بشركة النصر للبترول بالسويس، بنشر الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والجروبات الخاصة بالمحافظة، لإمكانية أن يعرفها أهلها.