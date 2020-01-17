"أعز صحاب" شريف منير مع كريم عبدالعزيز وحلمي والسقا

شارك الفنان شريف منير، متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة بصحبة الفنان أحمد حلمي و كريم عبدالعزيز و أحمد السقا، ووجهه إليهم "منير" كلمات خاصة قائلاً لهم:" كنا بقالنا كتيييير ماشوفناش بعض .. أعز أصحاب .. لأ .. إخوات".



وحظيت الصورة على تفاعل كبير من قبل متابعيهم ومحبينهم، الذين حرصوا على كتابة التعليقات الإيجابية كالتالي:" يارب دايما متجمعين ف الخير وتدوم عليكم الضحكه الحلوة واللمه الجميله، ايه الجمال ده بحبكوا كلكوا اصلا، ايه الصورة الحلوة دي، أحلي نجوم في مصر".



ويذكر أن صداقة الفنان شريف منير وأحمد حلمي وكريم عبدالعزيز وأحمد السقا، من أشهر صداقات الوسط الفني، حيث أنهم تجمعهم صداقة قويه منذ أعوام.





وفي سياق آخر، قد يبدأ الفنان كريم عبد العزيز في تصوير أول مشاهده في فيلم" كيرة والجن" في أواخر شهر يناير الحالي.



الفيلم تدور أحداثه خلال عام 1908، و1924، وهي الفترة التي سبقت ثورة عام 1919.



والجدير بالذكر أن كريم ينتظر حاليًا عرض فيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، والفيلم بطولة كريم عبد العزيز، بيومي فؤاد، ماجد الكدواني، محمد ثروت، دينا الشربيني، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم يظهرون كضيوف شرف هم عمرو عبد الجليل، أمير كرارة، أحمد فهمي، وهو من إخراج أحمد الجندي، وتأليف أمين وتار.





فيلم "العنكبوت"



ويشار أن الفنان أحمد السقا، ينتظر عرض فيلمه"العنكبوت" والذي يشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، مني زكي، وظافر العابدين، ومحمد لطفي، ريم مصطفي، زكي فطين عبد الوهاب، إخراج أحمد نادر جلال، تأليف محمد ناير، وتدور أحداث الفيلم حول إطار الاكشن والتشويق والأثارة .

