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الجيش الأمريكي: معالجة 11 جنديا جراء الضربات الإيرانية على قاعدة للتحالف بالعراق

الجمعة 17/يناير/2020 - 09:39 ص
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صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
وكالات
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أعلن وليام أوربان المتحدث باسم القيادة الوسطى الأمريكية، اليوم الجمعة، أن عددا من الجنود الأمريكيين أصيبوا وتم معالجتهم بعد ظهور مؤشرات ارتجاج دماغ عليهم جراء الانفجارات، التي أحدثتها الصواريخ الإيرانية على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق يوم 8 يناير الجاري.

وأضاف أوربان، أنه تم نقل ثلاثة جنود إلى مخيم عريفجان في الكويت، وثمانية آخرون إلى مستشفى لاندشتول في ألمانيا؛ بهدف إجراءات الوقاية، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية.

وأشار المتحدث باسم القيادة الوسطى الأمريكية، إلى أن الطواقم الطبية أجرت على الجميع فحوصات شاملة أجريت في منطقة بعيدة عن الموقع، الذي وقع فيه الانفجار بينما تم نقل بعض الحالات إلى مستوى أعلى من الرعاية لدواع وقائية.

وأوضح أنه من المقرر عودة أعضاء الخدمة الأمريكية من ألمانيا والكويت إلى العراق فور استكمال الفحوصات الطبية اللازمة للوقاية من أي مضاعفات قد يكون تسبب فيها أي انفجار قرب القاعدة.

وكان الحرس الثوري الإيراني، أطلق في 8 يناير الجاري أكثر من 10 صواريخ باليستية على قاعدتي "عين الأسد" في الأنبار وحرير في أربيل بكردستان العراق.

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