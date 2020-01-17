Advertisements
Advertisements
Advertisements

3 حلول أمام مدرب برشلونة الجديد لتعويض غياب سواريز

الجمعة 17/يناير/2020 - 09:34 ص
Advertisements
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
Advertisements


ذكرت تقارير اسبانية اليوم أن مدرب نادي برشلونة الاسباني الجديد كيكي سيتين سيقرر الأسبوع المقبل التعاقد مع مهاجم جديد لتعويض غياب المهاجم الدولي الاورجوايني لويس سواريز أو تجاهل الأمر والاستمرار باللاعبين الحاليين في الخط الأمامي حتى نهاية الموسم.


وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية الشهيرة أن سيتين سيكون صاحب القرار النهائي بشأن التعاقد مع مهاجم جديد، وينتظر المدرب لبعض الوقت، كي يحلل الإمكانات الحالية للفريق وخيارات الميركاتو التي يقدمها إريك أبيدال، السكرتير الفني ولكن هناك 3 حلول داخلية في برشلونة لمعالجة أزمة المهاجم الصريح وهي أن يتحول أنطوان جريزمان للعب في المركز رقم "9"، حيث يعتقد الجهاز الفني أنه يجيد هذا الدور.


أما الحل الثاني فهو استخدام ليونيل ميسي كمهاجم وهمي، وهو المركز الذي سبق أن توهج من خلاله البرغوث منذ فترة طويلة، بينما يركز الحل الثالث على تغيير موقع أنسو فاتي من الجناح الأيسر إلى قلب الهجوم.


والثالث هو أن أبيل رويز، لاعب فريق الرديف، هو أحد الذين يفضلون أداء دور المهاجم الصريح، ولكنه قريب من المغادرة خلال الميركاتو الشتوي، إلا إذا قرر سيتين أمرًا آخر.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة الفنانة نادية رفيق عن عمر يناهز 84 عام

منذ أقل من ساعتين

وفاة نجم المسلسل الشهير "العشق الممنوع"

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. تطور جديد في واقعة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ حوالي 10 ساعات

نجل كيكي سيتيين يعلن عن مفاجأة مدوية لجماهير برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار برشلونة اليوم: أول صفقة في عهد كيكي سيتين وتشافي يكشف سر رفضه تدريب البرسا وبشرى سارة لجماهير البلوجرانا

منذ حوالي 12 ساعة

هل اشترى التروماي.. سقطة فادحة وراء رحيل أليو بادجي للأهلي (فيديو وصورة)

منذ يوم

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ ساعتين و 38 دقيقة

أول صفقة في عهد كيكي سيتين.. برشلونة يقترب من ضم راموس

منذ حوالي 13 ساعة

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

خاص لـ"الفجر الفني".. أشرف زكي يؤكد وفاة أم الغلابة

منذ أقل من ساعة

زيدان يطلق تصريح قوي بشأن محمد صلاح (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

رضا عبد العال يفتح النار على التحكيم بسبب الأهلي: "الزمالك يشعر بالظلم"

منذ حوالي 16 ساعة

سيتين يستعين بحوارديولا لتدريب برشلونة

منذ ساعة و 13 دقيقة

الري تكشف آخر تطورات مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

نجم تشيلسي السابق: برشلونة لديه مهاجم لا يراه أحد.. والمفتاح في يد كيكي سيتين

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:49 م

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

خاص لـ"الفجر الفني".. أشرف زكي يؤكد وفاة أم الغلابة

09:29 ص

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

07:46 ص

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

10:31 م

عاجل.. وفاة الفنانة نادية رفيق عن عمر يناهز 84 عام

08:40 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status