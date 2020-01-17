3 حلول أمام مدرب برشلونة الجديد لتعويض غياب سواريز







ذكرت تقارير اسبانية اليوم أن مدرب نادي برشلونة الاسباني الجديد كيكي سيتين سيقرر الأسبوع المقبل التعاقد مع مهاجم جديد لتعويض غياب المهاجم الدولي الاورجوايني لويس سواريز أو تجاهل الأمر والاستمرار باللاعبين الحاليين في الخط الأمامي حتى نهاية الموسم.





وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية الشهيرة أن سيتين سيكون صاحب القرار النهائي بشأن التعاقد مع مهاجم جديد، وينتظر المدرب لبعض الوقت، كي يحلل الإمكانات الحالية للفريق وخيارات الميركاتو التي يقدمها إريك أبيدال، السكرتير الفني ولكن هناك 3 حلول داخلية في برشلونة لمعالجة أزمة المهاجم الصريح وهي أن يتحول أنطوان جريزمان للعب في المركز رقم "9"، حيث يعتقد الجهاز الفني أنه يجيد هذا الدور.





أما الحل الثاني فهو استخدام ليونيل ميسي كمهاجم وهمي، وهو المركز الذي سبق أن توهج من خلاله البرغوث منذ فترة طويلة، بينما يركز الحل الثالث على تغيير موقع أنسو فاتي من الجناح الأيسر إلى قلب الهجوم.