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القوى العاملة: 25 يناير إجازة مدفوعة الأجر للقطاع الخاص

الجمعة 17/يناير/2020 - 09:45 ص
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وزير القوى العاملة محمد سعفان
وزير القوى العاملة محمد سعفان
إسماعيل منطاوي
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أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن 25 يناير 2020 "عيد الشرطة" إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.

وقال الوزير، إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

وتقدم وزير القوى العاملة، محمد سعفان، بأخلص التهاني وأصدق التمنيات إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وهيئة الشرطة من ضباط وجنود، بهذه المناسبة التاريخية، التي ضرب فيها رجال الشرطة البواسل أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني، من أجل الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره، راجيا دوام التوفيق والسداد ولمصرنا الغالية العزة والكرامة والخير والسلام، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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وزير القوى العاملة وزارة القوى العاملة عيد الشرطة القوى العاملة 25 يناير

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