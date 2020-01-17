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"ريابكوف": موسكو تأسف لرفض واشنطن التعاون مع روسيا حول ليبيا

الجمعة 17/يناير/2020 - 09:34 ص
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نائب وزير الخارجية الروسي
نائب وزير الخارجية الروسي
وكالات
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أعرب نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الجمعة، عن أسف موسكو لرفض واشنطن التعاون حول ليبيا، مشيرا إلى أن كل الاتصالات هي اتصالات لتبادل الآراء فقط.

وقال ريابكوف، إن مواقف موسكو وواشنطن تختلف تمام الاختلاف في جوانب عديدة حول توتر الوضع الليبي، بما في ذلك، حول الأسباب الأساسية لما يحدث.

وأضاف: "نحن لا نرى استعدادا لدى الجانب الأمريكي لتقبل منطقنا والحلول المقترحة بصورة بناءة، وهذا شيء يدعو للأسف، لكننا سنواصل العمل بشكل منهجي لإيصال منطقنا ونهجنا للزملاء الأمريكيين".

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