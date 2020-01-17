"داعوتكم"رامي جمال يطلب الدعاء من جمهورة قبل دخوله غرفه العمليات

طلب الفنان رامي جمال من متابعية الدعاء له، قبل دخولة غرفة العمليات، لأجراءة عملية جرحية، وكتب رامي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلاً‏: "اللهم اني استودعتك زوجتي وابي وامي وأخوتي اللهم اني استودعتك كل ما احب اللهم ان كان يومي هذا اخر عهدي بالدنيا فتقبلني من الصالحين واقبل توبتي وان كان لي عهد بالدنيا ف لطفك ورحمتك اللهم هون دعواتكم".





وقد فاجئ الفنان رامي جمال، جمهوره أمس من خلال حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" ، بخبر خضوعه لعملية جراحية اليوم، حيث نشر رامي صورة لة أثناء الفحوصات قبل خضوعه للعملية، وقام بالتعليق قائلا:"‏فجر ليله العمليه انهارده يوم صعب وطويل علشان بيجهزوني لعمليه بكره الصبح ان شاء الله نسال الله اللطف كما تعودت".





يشار إلى أن آخر أعمال المطرب رامي جمال فيديو كليب "البرد"، ضمن ألبوم "ليالينا"، الذي صدر مؤخراً.





وعلى سياق أخر يستعد رامي حاليًا لطرح ألبومه الجديد الذي يتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم: تامر حسين،مدين،محمد أبو نعمة، أيمن بهجت قمر، أحمد المالكي، محمد أنيس،محمد عاطف،أحمد ابراهيم،رقية عبد العزيز، جمال الخولي،غريب،أحمد تبارك، شادي نور،ياسر نور،مصطفى حسن، أحمد عرفان،بلال سرور، طارق فيصل.

